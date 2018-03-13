Реестр деклараций снова зависает – теперь из-за веб-роботов
Сайт Единого государственного реестра деклараций в течение вторника работал с перебоями из-за большого количества запросов и новых деклараций.
Об этом в ответ на запрос "Украинской правды" сообщило ГП "Украинские специальные системы", которое занимается администрированием реестра.
"Перебои в работе поисковой системы... которые наблюдались 13.03.2018, связаны с большим количеством запросов в публичный портал, которые поступают от веб-роботов, и значительным количеством новых декларации, которые публикуются на публичном портале", – пояснили в "Украинском специальных системах ".
В то же время, по наблюдениям УП, проблемы в работе реестра начались еще в понедельник 12 марта.
Администраторы заверили, что перебои касаются только публичного сайта и не влияют на сам процесс подачи деклараций.
Нагрузку создают, в частности, автоматизированные системы, которые получают документы из реестра с помощью веб-роботов.
В "УСС" призвали владельцев таких систем пользоваться специальным интерфейсом, предназначенным именно для автоматизированной обработки запросов.
На момент публикации новости работа сайта уже восстановлена, о чем также говорится в ответе "УСС".
Как известно, подача годовых деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, длится до 1 апреля.
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что по состоянию на 16 часов 13 марта в реестр подано 306 925 деклараций за 2017 год.
В прошлом году сайт реестра деклараций не работал в течение дней накануне того, как должен был истечь срок подачи деклараций.
Чиновники тогда жаловались, что не могли из-за этого заполнить электронные декларации, а премьер Гройсман критиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявлял о попытках завалить систему электронного декларирования.
Представители общественных организаций также обратились к правительству с просьбой уволить руководство НАПК из-за провала электронного декларирования.
Позже Кабмин обязал НАПК усовершенствовать реестр и провести аудит его работы в сентябре 2018 включительно.