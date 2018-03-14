Частина Кривого Рогу лишилася без газу

У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"13 березня близько 21 години у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та загорання природного газу", - розповідають про причини у ДСНС.

В результаті цієї аварії без газу лишилося 90 багатоповерхових житлових будинків, в яких мешкають близько 14 тисяч абонентів.

О 23:20 порив труби ліквідовано, відновлення газопостачання заплановано протягом 14 березня.

Як відомо, в Україні очікуються дощі з мокрим снігом та похолодання.