Частина Кривого Рогу лишилася без газу

749 переглядів
Середа, 14 березня 2018, 10:25

У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"13 березня близько 21 години у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та загорання природного газу", - розповідають про причини у ДСНС.

В результаті цієї аварії без газу лишилося 90 багатоповерхових житлових будинків, в яких мешкають близько 14 тисяч абонентів.

О 23:20 порив труби ліквідовано, відновлення газопостачання заплановано протягом 14 березня.

Як відомо, в Україні очікуються дощі з мокрим снігом та похолодання.

Українська правда
Теми: Кривий Ріг Дніпропетровська область надзвичайна подія газ
powered by lun.ua
По темі
На ArcelorMittal пояснили, що працівник загинув через сніг 4 березня 2018, 23:59
Через парад з радянськими знаменами відсторонили командира 28 лютого 2018, 14:12
Поліція порушила справу проти нацгвардійців за парад у стилі СРСР 26 лютого 2018, 15:27
Усі новини
Головні новини
СБУ заявляє, що блокувала мережу, яка готувала провокації на замовлення Росії
Інвестбанкір Порошенка отримав частку російської Burger King – росЗМІ
Шишкова виграла паралімпійську "бронзу" у лижному спринті
Відомий фізик Стівен Гокінг помер
Усі новини

Помер всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг

афіша

10 подій тижня, які варто відвідати