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Часть Кривого Рога осталась без газа

Среда, 14 марта 2018, 09:25

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за аварии прекратилось газоснабжение 14 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 марта около 21 часов в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа", - рассказывают о причинах в ДСНС.

В результате аварии без газа осталось 90 многоэтажных жилых домов, в которых проживают около 14 тысяч абонентов.

В 23:20 порыв трубы ликвидирован, восстановление газоснабжения запланировано в течение 14 марта.

Как известно, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание.

Украинская правда
Темы: Кривой РогДнепропетровская областьчрезвычайное происшествиегаз
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