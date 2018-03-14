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У Раді посварилися нардепи Вілкул та Береза

Середа, 14 березня 2018, 09:53

У залі Верховної Ради між депутатами "Народного фронту" Юрієм Березою та "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом сталася сварка.

Під час виступу з трибуни  парламенту Вілкул заявив, що "Народний фронт", який "підтримує невеликий прошарок радикально налаштованих громадян" наполягає на прийнятті мовного закону, який передбачає "тотальну українізацію" та "мовну інспекцію".

"Наводжу приклад, якщо вихователька у дитячому будинку щось скаже комусь із батьків іншою мовою - російською, румунською, угорською, то мовний інспектор, такий собі стукач, повинен це підслухати і вона за це отримає штраф, а можливо і більш серйозне покарання, аж до посадки у тюрму", - заявив Вілкул.

Він додав, що "побудова націоналістичної держави, зразка першої половини ХХ століття - це не Європа".

Під час його виступу у залі почалися невдоволені вигуки.

Після нього до трибуни вийшов депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, який заявив, що щойно в Раді прослухали виступ представника "п'ятої колони, який працює за гроші Кремля" і якби не було добровольців, то був би "губернатором від Путіна, малоросії чи недососії".

"Я знаю точно, що ваш час закінчився. Як би ви не гавкали на українську державу, як би ви не пищали і не злословили, українська держава проживе без вас. Ви  - вирізка Росії. Ви на Росію працюєте", - заявив нардеп.

"Пан Вілкул, я до вас особисто звертаюся. Не ризикуйте, бо доведете до гріха. Незважаючи на те, що ми тут дипломати, але по мармизі ви скоро отримаєте прямо у цій залі", - додав Береза.

Він зазначив що голова Верховної Ради має припиняти виступи проросійських депутатів.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаВілкулНародний фронт
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