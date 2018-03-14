В Раде поссорились нардепы Вилкул и Береза

В зале Верховной Рады между депутатами "Народного фронта" Юрием Березой и "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом произошла ссора.

Во время выступления с трибуны парламента Вилкул заявил, что "Народный фронт", который "поддерживает небольшая прослойка радикально настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, предусматривающий "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

"Привожу пример, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке - русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать и она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму", - заявил Вилкул.

Он добавил, что "построение националистической государства, образца первой половины ХХ века - это не Европа".

Во время его выступления в зале начались недовольные возгласы.

После него к трибуне вышел депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который заявил, что только что в Раде прослушали выступление представителя "пятой колонны, который работает за деньги Кремля" и если бы не было добровольцев, то был бы "губернатором от Путина, малороссии или недососии".

"Я знаю точно, что ваше время истекло. Как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали и не злословили, украинское государство проживет без вас. Вы - вырезка России. Вы на Россию работаете", - заявил нардеп.

"Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале", - добавил Береза.

Он отметил, что глава Верховной Рады должен прекращать выступления пророссийских депутатов.