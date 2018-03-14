Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада Бахмута саботує пам'ятник визволенню міста від окупантів – нардеп

Середа, 14 березня 2018, 10:24

Бахмутська міська рада відмовляється давати дозвіл на встановлення пам'ятного знаку на честь знищення в місті штабу ОРДО.

Про це повідомив у середу з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції "Народний фронт" Костянтин Матейченко.

За його словами, учасники АТО та бійці батальйону "Аретмівськ" запропонували місцевій владі встановити пам'ятний знак у центрі Бахмута, де було знищено штаб ОРДО.

Нардеп нагадав, що цей бій дав можливість звільнити місто без жертв, і наступного дня банда Гіркина через загрозу оточення залишила Слов'янськ.

"Але, на превеликий жаль, після звернення до міської ради про узгодження ескізного проекту ми отримали через півроку відмову від Бахмутської міськради, яку очолює мер Олексій Рева", - зазначив Матейченко.

За його словами, місцева влада мотивувала свою відмову тим, що встановлення пам'ятника загородить зелені насадження.

"Деяких квіточок не буде видно", - шпигнув депутат.

Він нагадав, що саме мер Рева "проявив свою сепаратистську сутність", коли  відмовився від перейменування вулиці у місті на честь Героя України Дмитра Чернявського.

Також, за словами депутата, Рева і його міська рада у 2014 році проводили засідання під прапорами терористичної організації "ДНР".

"У мене одне питання: місто Бахмут – в "ДНР" чи в Україні?" – поцікавився Матейченко.

Євген Кізілов, УП

Теми: ДонбасАТООРДЛОмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбой, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
Усі новини...
Реклама: