Влада Бахмута саботує пам'ятник визволенню міста від окупантів – нардеп

Бахмутська міська рада відмовляється давати дозвіл на встановлення пам'ятного знаку на честь знищення в місті штабу ОРДО.

Про це повідомив у середу з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції "Народний фронт" Костянтин Матейченко.

За його словами, учасники АТО та бійці батальйону "Аретмівськ" запропонували місцевій владі встановити пам'ятний знак у центрі Бахмута, де було знищено штаб ОРДО.

Нардеп нагадав, що цей бій дав можливість звільнити місто без жертв, і наступного дня банда Гіркина через загрозу оточення залишила Слов'янськ.

"Але, на превеликий жаль, після звернення до міської ради про узгодження ескізного проекту ми отримали через півроку відмову від Бахмутської міськради, яку очолює мер Олексій Рева", - зазначив Матейченко.

За його словами, місцева влада мотивувала свою відмову тим, що встановлення пам'ятника загородить зелені насадження.

"Деяких квіточок не буде видно", - шпигнув депутат.

Він нагадав, що саме мер Рева "проявив свою сепаратистську сутність", коли відмовився від перейменування вулиці у місті на честь Героя України Дмитра Чернявського.

Також, за словами депутата, Рева і його міська рада у 2014 році проводили засідання під прапорами терористичної організації "ДНР".

"У мене одне питання: місто Бахмут – в "ДНР" чи в Україні?" – поцікавився Матейченко.

Євген Кізілов, УП