Власть Бахмута саботирует памятник освобождению города от оккупантов - нардеп

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Среда, 14 марта 2018, 11:24

Бахмутский городской совет отказывается давать разрешение на установку памятного знака в честь уничтожения в городе штаба ОРДО.

Об этом сообщил в среду с трибуны Верховной Рады народный депутат из фракции "Народный фронт" Константин Матейченко.

По его словам, участники АТО и бойцы батальона "Аретмивськ" предложили местным властям установить памятный знак в центре Бахмута, где был уничтожен штаб ОРДО.

Нардеп напомнил, что этот бой дал возможность освободить город без жертв, и на следующий день банда Гиркина из-за угрозы окружения покинула Славянск.

"Но, к сожалению, после обращения в городской совет о согласовании эскизного проекта мы получили через полгода отказ от Бахмутского горсовета, который возглавляет мэр Алексей Рева", - отметил Матейченко.

По его словам, местные власти мотивировали свой отказ тем, что установка памятника заградит зеленые насаждения.

"Некоторых цветочков не будет видно", - съязвил депутат.

Он напомнил, что именно мэр Рева "проявил свою сепаратистскую сущность", когда отказался от переименования улицы в городе в честь Героя Украины Дмитрия Чернявского.

Также, по словам депутата, Рева и его городской совет в 2014 году проводили заседания под флагами террористической организации "ДНР".

"У меня один вопрос: город Бахмут – в "ДНР" или в Украине?" - поинтересовался Матейченко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Донбасс АТО ОРДЛО местная власть
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