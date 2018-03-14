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Гройсман оголосив неплатників аліментів "ворогами"

Середа, 14 березня 2018, 10:58

Уряд жорстко переслідуватиме осіб, які не виплачують аліменти.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 14 березня.

"Я хочу сказати абсолютно чітко всім тим, хто не сплачує аліменти: ми будем жорстко вас карати. Будемо створювати  максимальні обмеження, щоб ви відчували, що вам життя немає без того, щоб ви платили кошти своїм дітям, турбувались про їхнє благополуччя", – сказав прем'єр.

"Бо як правило: покинули дитину на мамині плечі і гуляють  собі. Сімейні цінності і підтримка особливо дітей є пріоритетом . Говорю не тільки як прем'єр, а як батько", – обурювався Гройсман.

Прем'єр оголосив неплатників аліментів "ворогами уряду":

"Якщо кошти не сплачєте, знайте, що ви маєте в особі уряду і прем'єр міністра маєте ворогів. Ми вам спуску не дамо".

Міністр юстиції Павло Петренко відзвітував на засіданні уряду, що в реєстр неплатників аліментів за більше ніж місяць було внесено понад 170 тисяч осіб, серед яких є і депутати, і чиновники, і колишні високопосадовці.

За словами Петренка, 82 тисячам аліментних боржників було заборонено виїзд за кордон, щодо 80 тисяч осіб застосовано заборону користування транспортним засобами, 7 тисяч злісних неплатників оголошені в розшук.

Як відомо, раніше міністр юстиції Павло Петренко виступив з ініціативою збільшити мінімальну суму виплат аліментів з 900 до 2 000 гривень.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Пізніше в областях почали створювати мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів.

Також Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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