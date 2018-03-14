Гройсман объявил неплательщиков алиментов "врагами"

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Среда, 14 марта 2018, 11:58

Правительство будет жестко преследовать лиц, которые не выплачивают алименты.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров 14 марта.

"Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии", - сказал премьер.

"Ведь как правило: бросили ребенка на мамины плечи и гуляют себе. Семейные ценности и поддержка особенно детей - это приоритет. Говорю не только как премьер, а как отец", - возмущался Гройсман.

Премьер объявил неплательщиков алиментов "врагами правительства":

"Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим".

Как известно, ранее министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министров
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