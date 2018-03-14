Гройсман объявил неплательщиков алиментов "врагами"

Правительство будет жестко преследовать лиц, которые не выплачивают алименты.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров 14 марта.



"Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии", - сказал премьер.



"Ведь как правило: бросили ребенка на мамины плечи и гуляют себе. Семейные ценности и поддержка особенно детей - это приоритет. Говорю не только как премьер, а как отец", - возмущался Гройсман.



Премьер объявил неплательщиков алиментов "врагами правительства":



"Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим".

Министр юстиции Павел Петренко отчитался на заседании правительства, что в реестр неплательщиков алиментов за более чем месяц было внесено более 170 тысяч человек, среди которых есть и депутаты, и чиновники, и бывшие чиновники.

По словам Петренко, 82 тысячам алиментных должников был запрещен выезд за границу, по 80 тысячами лиц применен запрет пользования транспортным средствами, 7 тысяч злостных неплательщиков объявлены в розыск.

Как известно, ранее министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.