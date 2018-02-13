В Україні почали діяти мобільні групи з ліквідації боргів по аліментах

У Київській та Запорізькій областях почали діяти перші мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів.

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Мін'юсту.

За даними відомства, по-перше, вони проводять роз'яснювальну роботу серед державних виконавців щодо застосування норм нового закону про посилення захисту права дитини на утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

"Вони пояснюють, який засіб і як можна на практиці застосовувати до боржників", - розповіли в прес-службі.

Крім того, зазначили там, мобільні групи проводять перевірку стану виконання рішень зі стягнення аліментів з недобросовісних боржників.

"Мобільні групи контролюють, чи правильно працюють державні виконавці, чи вони все вчасно роблять", - пояснили в міністерстві.

Там розповіли, що до складу таких груп входять спеціалісти центрального і місцевих управлінь державної виконавчої служби Мін'юсту.

За інформацією прес-служби, до кінця лютого аналогічні мобільні групи проведуть перевірки в усіх регіонах України.

Окрім цього, наразі триває створення Центрального та регіональних штабів з моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів.

У Мін'юсті нагадали, що цей закон запровадив нові заходи примусу до неплатників аліментів, зокрема, тих, хто не платить аліменти понад 6 місяців позбавлятимуть права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни.

Окрім цього, боржників будуть притягати до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Євген Кізілов, УП