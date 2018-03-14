Під час вітання президента Австрії у Порошенка стався курйоз із шапкою

Під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена біля Адміністрації президента України стався курйозний інцидент.

Про це свідчить відео, оприлюднене у Facebook прес-секретарем президента України Петра Порошенка Святославом Цеголком.

Під час салютування президентам почесної варти на землі опинилась шапка одного з військових.

Після закінчення офіційної церемонії президент Петро Порошенко, прямуючи по червоній доріжці, підняв головний убір і повернув його воїну почесної варти.

"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі", – зазначає Цеголко.

Як повідомлялось, президент Австрії Александер ван дер Беллен знаходиться в Україні з офіційним візитом на запрошення глави держави.

Як відомо, під час церемонії інавгурації Порошенка в червні 2014 року стався інцидент із воїном почесної варти. Учаснику караулу під палючим сонцем, стало зле і він випустив із рук рушницю.