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Во время приветствия президента Австрии у Порошенко произошел курьез с шапкой

Среда, 14 марта 2018, 12:03

Во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины произошел курьезный инцидент.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Facebook пресс-секретарем президента Украины Петра Порошенко Святославом Цеголко.

Во время салюта президентам почетного караула на земле оказалась шапка одного из военных.

После окончания официальной церемонии президент Петр Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял головной убор и вернул его воину почетного караула.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", – отмечает Цеголко.



Как известно, президент Австрии Александер ван дер Беллен находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства.

 
михаил палинчак, ап
 
михаил палинчак, ап

Как известно, во время церемонии инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года произошел инцидент с воином почетного караула. Участнику караула под палящим солнцем стало плохо и он выпустил из рук ружье.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентакурьез
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