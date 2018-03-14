Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу у парламенті, передає "Європейська правда".

"Відповідно до Віденської конвенції ми висилаємо з країни 23 дипломатів, які були визначені як російські розвідники. Вони мають тиждень, щоб залишити країну", - сказала Мей, нагадавши, що після вбивства Олександра Литвиненка Британія вислала чотирьох російських дипломатів.

Також призупиняються усі дипломатичні контакти на високому рівні, в тому числі скасовується запрошення для глав МЗС РФ Сергія Лаврова відвідати Лондон.

Прем'єр також повідомила про запровадження посиленних перевірок у Британії приватних рейсів з РФ та заморожування російських державних активів. Вона сподівається, що ці заходи підтримають обидві партії у парламенті.

"Для цих людей або їх грошей у нашій країні немає місця", - сказала Мей.

Прем'єр також оголосила, що на Чемпіонат світу з футболу до Росії не поїдуть британські урядовці або члени Королівської родини.