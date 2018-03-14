Британия высылает 23 дипломата РФ и отменяет приглашение Лаврову

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.



Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время выступления в парламенте 14 марта, передает "Европейская правда".



"Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. У них есть неделя, чтобы покинуть страну", - сказала Мэй, напомнив, что после убийства Александра Литвиненко Британия выслала четырех российских дипломатов.



Также приостанавливаются все дипломатические контакты на высоком уровне, в том числе отменяется приглашение глав МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

Официальный Лондон не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию.

Премьер также сообщила о введении усиления проверок в Британии частных рейсов из РФ и замораживании российских государственных активов. Она надеется, что эти меры поддержат обе партии в парламенте.



"Для этих людей или их денег в нашей стране нет места", - сказала Мэй.



Премьер также объявила, что на Чемпионат мира по футболу в России не поедут британские чиновники или члены Королевской семьи.

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