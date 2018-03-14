MH17: Росіяни заплатили "диспетчеру", який звинуватив Україну - ЗМІ

Журналісти знайшли чоловіка, що представлявся "іспанським диспетчером" і розповідав в ефірі російських телеканалів про український слід в загибелі рейсу MH17 на Донбасі.

Про це у середу повідомляє Радіо Свобода.

Розслідування було проведене Радіо Свобода і групою румунських журналістів-розслідувачів RISE Project.

"Диспетчер Карлос, який нібито працював у київському аеропорту Бориспіль і писав в твіттері під псевдонімом spainbuca про те, що українські літаки переслідували малайзійський Boeing, виявився людиною на ім'я Хосе Кароса Барріос Санчес. Він має судимості в Іспанії і був заарештований в Румунії за шахрайство", - пише видання.

Вказується, що російська пропаганда активно примножувала різні версії катастрофи.

"Одна з них базувалася на повідомленнях "іспанського диспетчера", який не тільки писав в твіттері, але й був показаний в ефірі іспанського підрозділу каналу Russia Today. Автори розслідування знайшли Санчеса і поспілкувалися з ним в WhatsApp. Він стверджує, що отримав в загальному 48 тисяч доларів з російських джерел, як плату за свою роль "іспанського диспетчера Карлоса"", - пише Радіо Свобода.

Також Санчес запевняє, що може надати докази, які підтверджують зв'язок росіян з обліковим записом @spainbuca в твіттері, а також банківські дані і записи розмов з працівниками Russia Today.

Хоча він так і не надав їх на прохання авторів розслідування. RT заперечила, що коли-небудь здійснювала такі платежі.

Зазначається, що історію про "іспанського диспетчера" використав також і президент Росії Володимиром Путіним в розмові з режисером Олівером Стоуном.

Очільник Кремля сказав, що за катастрофою малайзійського "Боїнга" над Донбасом міг спостерігати диспетчер "іспанського походження" з аеропорту Києва, який нібито бачив бойовий літак поруч з рейсом MH17.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 чоловік, з них 80 дітей, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

На початку липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали двосторонню угодупро міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

Винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.