MH17: Россияне заплатили "диспетчеру", который обвинил Украину

Журналисты нашли человека, который представлялся "испанским диспетчером" и рассказывал в эфире российских телеканалов об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе.



Об этом в среду сообщает Радио Свобода.



Расследование было проведено Радио Свобода и группой румынских журналистов-расследователей RISE Project.



"Диспетчер Карлос, якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество", - пишет издание.



Указывается, что российская пропаганда активно умножала различные версии катастрофы.



"Одна из них основана на сообщениях "испанского диспетчера", который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today. Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников, в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса", - пишет Радио Свобода.



Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today.



Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT сказала, что никогда не осуществляла такие платежи.



Отмечается, что историю о "испанском диспетчере" использовал также и президент России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.



Глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.



Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В начале июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета "Боинг-777" на Донбассе в 2014 году. Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.

Виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственной группы (JIT), расследующей сбивания самолета.