Генпрокурор готує подання ще на двох нардепів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що найближчим часом подасть мінімум два подання на зняття депутатської недоторканності для притягнення до відповідальності народних депутатів.

Про це він заявив журналістам в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на високий ступінь готовності матеріалів, можу сказати, що ми на фінальній стадії підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності в стінах Верховної Ради", - сказав він.



При цьому він не уточнив ім'я народного депутата.



Також генпрокурор заявив: "У п'ятницю у мене відбудеться нарада з колегами з НАБУ і САП, які ймовірно будуть подавати мені на підпис матеріали щодо незаконного збагачення одного з народних депутатів".



"Мій прихід до Верховної Ради, боюся, буде ще не раз. Протягом найближчих місяців і традиційно підкреслю, що мова не йде про боротьбу з парламентом... а очищення його від людей, які ймовірно порушили закон", - додав Луценко.



Як відомо, Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.