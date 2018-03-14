Генпрокурор готує подання ще на двох нардепів

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Середа, 14 березня 2018, 17:38

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що найближчим часом подасть мінімум два подання на зняття депутатської недоторканності для притягнення до відповідальності народних депутатів.

Про це він заявив журналістам в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на високий ступінь готовності матеріалів, можу сказати, що ми на фінальній стадії підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності в стінах Верховної Ради", - сказав він.

При цьому він не уточнив ім'я народного депутата.

Також генпрокурор заявив: "У п'ятницю у мене відбудеться нарада з колегами з НАБУ і САП, які ймовірно будуть подавати мені на підпис матеріали щодо незаконного збагачення одного з народних депутатів".

"Мій прихід до Верховної Ради, боюся, буде ще не раз. Протягом найближчих місяців і традиційно підкреслю, що мова не йде про боротьбу з парламентом... а очищення його від людей, які ймовірно порушили закон", - додав Луценко.

Як відомо, Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.

Теми: Луценко Верховна Рада
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