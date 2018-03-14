Генпрокурор готовит представление еще на двух нардепов

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Среда, 14 марта 2018, 17:38

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в ближайшее время подаст минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к ответственности народных депутатов.

Об этом он заявил журналистам в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления по делу одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", - сказал он.

При этом он не уточнил имя народного депутата.

Также генпрокурор заявил: "В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, предположительно будут подавать мне на подпись материалы по незаконному обогащению одного из народных депутатов".

"Мой приход в Верховную Раду, боюсь, будет еще не раз. На протяжении ближайших месяцев и традиционно подчеркну, что речь не идет о борьбе с парламентом… а очищение его от людей, которые вероятно нарушили закон", - добавил Луценко.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

Темы: Луценко Верховная Рада
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