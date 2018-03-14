Луценко готовий внести подання на Савченко

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Середа, 14 березня 2018, 16:19

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що буде змушений внести подання нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.

Про це він сказав на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 14 березня.

"Про розслідування. Не хочу здатися настирливим, але в найближчі дні, якщо народний депутат Савченко завтра знов не з'явиться на допит, то це буде буквально затра – я буду змушений буквально завтра внести подання на притягнення до відповідальності народного депутата", - сказав Луценко.  

Він додав, що в ході розгляду цього питання нардепи побачать, "наскільки ми близькі до прірви як держава, яка знаходиться у зовнішній і внутрішній війні".

"Якщо Савченко не з'явиться завтра на допит, я готовий подавати подання на зняття недоторканності, затримання і арешт", - сказав він.

За словами генпрокурора, сучасні засоби дозволяють прийти на такий важливий для держави допит вчасно.

"Дуже не хотів, щоб герой України Надія Савченко якимось чином лишилася осторонь", - підсумував Луценко.

Ірина Балачук, Оксана Коваленко, УП
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