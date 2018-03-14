Луценко готовий внести подання на Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що буде змушений внести подання нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.

Про це він сказав на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 14 березня.

"Про розслідування. Не хочу здатися настирливим, але в найближчі дні, якщо народний депутат Савченко завтра знов не з'явиться на допит, то це буде буквально затра – я буду змушений буквально завтра внести подання на притягнення до відповідальності народного депутата", - сказав Луценко.

Він додав, що в ході розгляду цього питання нардепи побачать, "наскільки ми близькі до прірви як держава, яка знаходиться у зовнішній і внутрішній війні".

"Якщо Савченко не з'явиться завтра на допит, я готовий подавати подання на зняття недоторканності, затримання і арешт", - сказав він.

За словами генпрокурора, сучасні засоби дозволяють прийти на такий важливий для держави допит вчасно.

"Дуже не хотів, щоб герой України Надія Савченко якимось чином лишилася осторонь", - підсумував Луценко.