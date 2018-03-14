Луценко готовий внести подання на Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.

Про це він сказав на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 14 березня.

"Про розслідування. Не хочу здатися настирливим, але в найближчі дні, якщо народний депутат Савченко завтра знов не з'явиться на допит, то це буде буквально завтра – я буду змушений внести подання на притягнення до відповідальності народного депутата", - сказав Луценко.

Він додав, що в ході розгляду цього питання нардепи побачать, "наскільки ми близькі до прірви як держава, яка знаходиться у зовнішній і внутрішній війні".

"Якщо Савченко не з'явиться завтра на допит, я готовий подавати подання на зняття недоторканності, затримання і арешт", - сказав він.

За словами генпрокурора, сучасні транспортні засоби дозволяють прийти на такий важливий для держави допит вчасно.

"Дуже не хотів, щоб герой України Надія Савченко якимось чином лишилася осторонь", - підсумував Луценко.

Він додав, що мова йде про справу, за якою затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

"На цей момент слідство має багато доказів, у тому числі і записів – і аудіо, і відео, які розкривають картину запланованого, добре зрежисованого теракту у стінах ВР. У зв'язку з цим ми не тільки арештували Рубана, але і звернулися до народного депутата Савченко з проханням прийти на допит до СБУ", - сказав генпрокурор.

За його словами, Савченко належним чином повідомили про виклик на допит.

Він підкреслив, що має "достатньо підстав і повноважень, щоб внести подання".

На запитання, за якими статтями теоретично можна звинуватити Савченко, Луценко сказав:

"Можна зробити і теоретично, і буде зроблено практично. Якщо завтра не прибуде, я буду змушений внести подання, з тексту якого ви все побачите".

Як відомо, народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.

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