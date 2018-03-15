У лікарні помер поранений в зоні АТО доброволець

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра.

Інформацію про це підтвердили в лікарні, пише Радіо Свобода.

За інформацією бойових побратимів, 20-річний боєць полку "Азов" Марк Гудзовський з позивним "Упрямий" зазнав важкого поранення в голову від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання поблизу селища Водяного. За його життя лікарі боролись майже три доби.

Раніше головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що 12 березня до медичного закладу було доправлено двоє бійців, один із них, поранений поблизу Водяного, перебував у вкрай тяжкому стані.

Як повідомлялось, 12 березня протягом доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушували умови безстрокового припинення вогню, унаслідок чого два українських воїна зазнали поранень.