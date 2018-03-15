В больнице скончался раненый в зоне АТО доброволец

В Днипре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе боец ​​из Днипра.

Информацию об этом подтвердили в больнице, пишет Радио Свобода.

По информации боевых побратимов, 20-летний боец ​​полка "Азов" Марк Гудзовский с позывным "Упрямый" получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяного. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них раненый вблизи Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщалось, 12 марта в течение суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушали условия бессрочного прекращения огня, в результате чего два украинских воина получили ранения.