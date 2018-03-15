"Повна тиша" в зоні АТО тримається вже добу

За минулу добу, 14 березня, в зоні проведення АТО українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Українські військові підкреслили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контролюється підрозділами сил АТО, які неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня, однак відтоді порушення режиму тиші з боку бойовиків НЗФ фіксувалися щодня. За цей період повідомлялось про 5 випадків загибелі українських бійців.