"Полная тишина" в зоне АТО держится уже сутки

За прошедшие сутки, 14 марта, в зоне проведения АТО украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО, которые неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта, однако с тех пор нарушения режима тишины со стороны боевиков НВФ фиксировались ежедневно. За этот период сообщалось о 5 случаях гибели украинских бойцов.