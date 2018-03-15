Кривий Ріг уже з газом, а частина Кропивницького – без тепла

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Четвер, 15 березня 2018, 08:39

У Кропивницькому Кіровоградської області через борги не працюють чотири котельні – без тепла залишаються 75 будинків, 4 дитячі садки й 2 школи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 15 березня.

"14 березня у м. Кропивницький через заборгованість залишилось без газопостачання 6 котелень, що забезпечують теплопостачанням 132 багатоповерхових будинки, 5 дитячих садочків, 2 школи (близько 15 000 абонентів)" – сказано в повідомленні.

До 20 години середи роботу 2 котелень поновили, але станом на ранок четверга без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячі садки і 2 школи.

Підключення 4 котелень заплановано на 15 березня. 

Температура повітря 1 градус тепла.

Між тим, 14 березня о 19:30 у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) газопостачання, яке зникло через аварію, поновлено.

Теми: енергетика
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