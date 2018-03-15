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Кривой Рог уже с газом, а часть Кропивницкого – без тепла

Четверг, 15 марта 2018, 07:39

В Кропивницком Кировоградской области из-за долгов не работают четыре котельные – без тепла остаются 75 домов, 4 детских сада и 2 школы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 15 марта.

"14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 000 абонентов)", – говорится в сообщении.

До 20 часов среды работу 2 котельных возобновили, но по состоянию на утро четверга без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада и 2 школы.

Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта.

Температура воздуха 1 градус тепла.

Между тем, 14 марта в 19:30 в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) газоснабжение, которое прекратилось из-за аварии, возобновлено.

Темы: энергетикаГСЧСКривой Рог
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