Соратник Березовського помер від удушення, друзі вважають це підозрілим

Друзі колишнього заступника гендиректора "Аерофлоту" і соратника Бориса Березовського Миколи Глушкова, якого знайшли в Лондоні мертвим, вважають його смерть підозрілою.

Про це пише The Guardian.

Друзі померлого розповіли, що Глушков не проявляв ознак депресії в останні місяці і був "в ідеальному настрої" до того, як його знайшли мертвим у власному будинку.

За словами друга, який відмовився, щоб його називали, Глушков збирався захищатися в суді за позовом "Аерофлоту", довго готувався до цього. Але Глушков не зміг бути присутнім на слуханні в понеділок вранці, оскільки був знайдений мертвим.

"Він дуже хотів перемогти. Він готувався до цього протягом декількох місяців", - сказав друг померлого.

Він також розповів, що відвідував Глушкова у грудні в лікарні, а потім перед операцією на нозі говорив з ним по телефону.

"Він був у доброму гуморі весь час. У ньому нічого не було, що говорило б про депресію або нещастя. Він був у відмінному настрої", - сказав співрозмовник видання.

Підозрілою вважає смерть Глушкова і його знайомий Алекс Голдфарб.

"Я думаю, що це досить ясно, що це не випадковість або хвороба. Це або самогубство, або удушення, як у Бориса (Березовського) ", - сказав Голдфарб.

Він також додав, що російські шпигунські агентства з 1990-х років незадоволені Глушковим, після того, як він завадив їм використовувати "Аерофлот" для відмивання грошей і спеціальних операцій.

"Була історія. Вони вважали його ворогом. У них довга пам'ять", - сказав Голдфарб.

Разом з тим джерела "Інтерфаксу" повідомляють зовсім протилежні дані про стан Глушкова перед тим, як його знайшли мертвим.

Співрозмовник російського агентства, який, як наголошується, погодився говорити на умовах анонімності, повідомив, що Глушков довгий час "перебував у депресії у зв'язку з погіршенням фінансового стану через судові позови і раніше вже намагався накласти на себе руки".

Також він розповів, що Глушков помер від удушення, але кримінальна версія не розглядається.

"Глушков помер від удушення, основна версія на сьогоднішній день – це суїцид, кримінальна не розглядається. Призначено експертизу, яка встановить спосіб удушення", - сказав співрозмовник агентства.

Він підкреслив, що слідство не пов'язує смерть Глушкова з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки.

13 березня стало відомо, що російського бізнесмена Миколи Глушкова знайшли мертвим у його будинку в Лондоні.

Глушков був частиною оточення Березовського з Лондона, більшість представників якого тепер мертві. Він знав Олександра Литвиненка, який був убитий в 2006 році двома кремлівськими вбивцями за допомогою радіоактивної чашки чаю.

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

В останні роки Глушков жив у Лондоні, де отримав політичний притулок. У 2011 році він передав докази для судової справи, порушеної за поданням Березовського проти російського олігарха Романа Абрамовича, який залишився в хороших відносинах з Кремлем.

Березовський звинуватив Абрамовича, в тому, що той обманув його на $5 мільярдів і стверджував, що вони в 1990-х роках були партнерами в нафтовій компанії "Сібнефть".

Абрамович заперечив це, а суддя підтримала його сторону. Глушков був незадоволений рішенням суду і почав офіційне оскарження.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.

Російське агентство "РИА Новости", посилаючи на свої джерела повідомило, що Глушков, який помер в Лондоні, заборгував у Росії майже десять мільярдів рублів.