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Соратник Березовского скончался от удушья, друзья считают это подозрительным

Четверг, 15 марта 2018, 08:53

Друзья бывшего замгендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, которого нашли в Лондоне мертвым, считают его смерть подозрительной.

Об этом пишет The Guardian.

Друзья погибшего рассказали, что Глушков не проявлял признаков депрессии в последние месяцы и был "в идеальном настроении" до того, как его нашли мертвым в собственном доме.

По словам друга, который отказался быть называнным, Глушков собирался защищаться в суде по иску "Аэрофлота", он готовился к этому месяцы. Но Глушков не смог присутствовать на слушании в понедельник утром, поскольку был найден мертвым.

"Он очень хотел победить. Он готовился к этому в течение нескольких месяцев", - сказал друг.

Он также рассказал, что посещал Глушкова в декабре в больнице, а потом перед операцией на ноге говорил с ним по телефону.

"Он был в хорошем настроении все время. В нем ничего не было, что предлагало депрессию или несчастье. Он был в отличном настроении", - сказал друг.

Подозрительной считает смерть Глушкова и его знакомый Алекс Голдфарб.

"Я думаю, что это довольно ясно, что это не случайность или болезнь. Это либо самоубийство, либо удушение, как у Бориса (Березовского)", - сказал Голдфарб.

Он также добавил, что российские шпионские агентства с 1990-х годов недовольны Глушковым, после того, как он помешал им использовать "Аэрофлот" для отмывания денег и специальных операций.

"Была история. Они считали его врагом. У них длинная память", - сказал Голдфарб.  

Вместе с тем источники "Интерфакса" сообщают совсем противоположные данные о состоянии Глушкова перед тем, как его нашли мертвым.

Источник российского агентства, который, как отмечается, согласился говорить на условиях анонимности, сообщил, что Глушков долгое время "пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой".

Также он рассказал, что Глушков скончался от удушья, но криминальная версия не рассматривается.

"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день – это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

13 марта стало известно, что российского бизнесмена Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне.

Глушков был частью окружения Березовского из Лондона, большинство представителей которого теперь мертвы. Он знал Александра Литвиненко, который был убит в 2006 году двумя кремлевскими убийцами с использованием радиоактивной чашки чая.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ" Березовского.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Березовский обвинил Абрамовича в том, что тот обманул его на $5 млрд, и утверждал, что они в 1990-х годах были партнерами в нефтяной компании "Сибнефть". Абрамович опроверг это, а судья поддержала его сторону. Глушков был недоволен решением суда и начал официальное обжалование.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн в компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Российское агентство "РИА Новости", посылая на свои источники, сообщило, что Глушков, который умер в Лондоне, задолжал в России почти десять миллиардов рублей.

Перевела Ирина Балачук, УП

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Темы: ВеликобританияБерезовский
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