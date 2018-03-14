У Путіна відхрещуються від причетності до отруєння Скрипаля

У Кремлі заявляють, що не причетні до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, але готові допомогти в розслідуванні даної події.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

"Позиція Москви була доведена по дипломатичних каналах до Лондона, вона полягає в тому, що Москва не має ніякого стосунку до події, яка мала місце в Великобританії", - сказав він.

Пєсков зазначив, що Москва не сприймає "голослівних і не підкріплених будь-якими доказами звинувачень на свою адресу і не сприймає також мови ультиматуму".

"При цьому Москва залишається відкритою для взаємодії в розслідуванні цієї події, але, на жаль, не зустрічає взаємності з боку британців у цій своїй готовності", - сказав Пєсков.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей сказала, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

У свою чергу один з основних розробників "Новичка" хімік Віл Мірзаянов виключає, що газ могла використовувати інша країна, оскільки формулу "Новичка" в Росії не розсекречують.

Він додав, що Росія може відправити компоненти газу куди завгодно в дипломатичному багажі.

Мірзаянов також зазначив, що якщо екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли саме "Новичком".

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