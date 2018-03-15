Двигуни для ЗСУ: матеріали справи відкрито підозрюваним

Посадовцям Збройних сил України та ДП "Львівський бронетанковий завод", підозрюваним у розтраті коштів при закупівлі двигунів для потреб армії, повідомили про завершення досудового розслідування.

3 березня цим особам та їхнім захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зокрема:

- директора "Львівського бронетанкового заводу" підозрюють у вчиненні злочину за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу, ч.2 ст.366 КК України;

- заступнику директора ДП "ЛБТЗ" з комерційних питань інкримінують ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК;

- начальнику Центрального бронетанкового управління ЗСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 КК;

- начальнику відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ, полковнику – ч.5 ст.191 КК;

- засновнику ТОВ "Булет Лайн" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК.

ДП "Львівський бронетанковий завод" виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ нових двигунів В-46-6. За документами, "ЛБТЗ" придбав у ТОВ "Булет Лайн" і поставив Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ 40 двигунів.

"Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни — не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України ", – інформує НАБУ.

"За результатами проведення низки експертиз — економічної, комплексної судової автотехнічної, трасологічної, товарознавчої експертизи двигунів — слідство уточнило розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення. Вони перевищують більш ніж 14,15 млн грн.", – додає відомство.

Схема розтрати держкоштів під час закупівель двигунів В - 46 - 6 НАБУ

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2016 року.

Про підозру особам, причетним до реалізації корупційної схеми з закупівлі двигунів, повідомили 14 липня 2017 року.