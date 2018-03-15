Двигуни для ЗСУ: матеріали справи відкрито підозрюваним

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Четвер, 15 березня 2018, 09:59

Посадовцям Збройних сил України та ДП "Львівський бронетанковий завод", підозрюваним у розтраті коштів при закупівлі двигунів для потреб армії, повідомили про завершення досудового розслідування.

3 березня цим особам та їхнім захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зокрема:

- директора "Львівського бронетанкового заводу" підозрюють у вчиненні злочину за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу, ч.2 ст.366 КК України;

- заступнику директора ДП "ЛБТЗ" з комерційних питань інкримінують ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК;

- начальнику Центрального бронетанкового управління ЗСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 КК;

- начальнику відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ, полковнику – ч.5 ст.191 КК;

- засновнику ТОВ "Булет Лайн" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК.

Доповнюється...

Теми: армія
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