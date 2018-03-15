Двигатели для ВСУ: материалы дела открыты подозреваемым

Должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод", подозреваемым в растрате средств при закупке двигателей для нужд армии, сообщили о завершении досудебного расследования.



3 марта этим лицам и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.



В частности:



- директора "Львовского бронетанкового завода" подозревают в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, ч.2 ст.366 УК Украины;



- заместителю директора ГП "ЛБТЗ" по коммерческим вопросам инкриминируют ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК;



- начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 УК;



- начальнику отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковнику – ч.5 ст.191 УК;



- основателю ООО "Булет Лайн" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК.