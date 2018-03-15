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Двигатели для ВСУ: материалы дела открыты подозреваемым

Четверг, 15 марта 2018, 08:59

Должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод", подозреваемым в растрате средств при закупке двигателей для нужд армии, сообщили о завершении досудебного расследования.

3 марта этим лицам и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

В частности:

- директора "Львовского бронетанкового завода" подозревают в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, ч.2 ст.366 УК Украины;

- заместителю директора ГП "ЛБТЗ" по коммерческим вопросам инкриминируют ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК;

- начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 УК;

- начальнику отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковнику – ч.5 ст.191 УК;

- основателю ООО "Булет Лайн" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК.

ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил Центральному бронетанковому управлению ВСУ 40 двигателей.

"Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели – не новыми, а бывшими в использовании. К тому же, эти же двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины", – информирует НАБУ.

"По результатам проведения ряда экспертиз – экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей – следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Они превышают более чем 14,15 млн грн.", – добавляет ведомство.

Схема растраты госсредств при закупках двигателей В - 46 - 6
Схема растраты госсредств при закупках двигателей В - 46 - 6
НАБУ

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщили 14 июля 2017 года.

Темы: армия
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