Двигатели для ВСУ: материалы дела открыты подозреваемым

Должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод", подозреваемым в растрате средств при закупке двигателей для нужд армии, сообщили о завершении досудебного расследования.



3 марта этим лицам и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.



В частности:



- директора "Львовского бронетанкового завода" подозревают в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, ч.2 ст.366 УК Украины;



- заместителю директора ГП "ЛБТЗ" по коммерческим вопросам инкриминируют ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК;



- начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 УК;



- начальнику отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковнику – ч.5 ст.191 УК;



- основателю ООО "Булет Лайн" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК.

ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил Центральному бронетанковому управлению ВСУ 40 двигателей.



"Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели – не новыми, а бывшими в использовании. К тому же, эти же двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины", – информирует НАБУ.



"По результатам проведения ряда экспертиз – экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей – следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Они превышают более чем 14,15 млн грн.", – добавляет ведомство.

Схема растраты госсредств при закупках двигателей В - 46 - 6 НАБУ

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.



О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщили 14 июля 2017 года.