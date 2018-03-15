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Кадрові призначення в Раді знову під питанням

Четвер, 15 березня 2018, 09:28

Вирішення кадрових питань, зокрема, щодо призначення голови Національного банку, у Верховній Раді можуть відкласти.

Як повідомляють джерела "Української правди", кадрові питання зняли через суперечки щодо кандидатур Валерія Пацкана та Людмили Денисової.

Втім, парламентарі ще намагаються домовитися.

"Кадрові питання в Раді – Нацбанк, Рахункова палата та омбудсмен – провалились на послідовності голосування. Д - Довіра К - "Коаліція", – написав депутат Олексій Рябчин ("Батьківщина") у Twitter.

15 березня, як очікувалося, парламент мав би ухвалити рішення щодо трьох посад – голови НБУ, голови Рахункової палати і уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Напередодні обговорювався такий порядок голосування: голова Рахункової палати – Валерій Пацкан (БПП, група УДАР); глава Нацбанку – Яків Смолій (в.о. голови НБУ), уповноважена з прав людини – Людмила Денисова ("Народний фронт").

Одна з проблем полягає у тому, що між політичними силами немає довіри, що їхню кандидатуру підтримають в разі голосування за інші посади, тому намагаються визначити компромісний порядок голосування.  

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадакадриНБУ
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