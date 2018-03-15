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Кадровые назначения в Раде снова под вопросом

Четверг, 15 марта 2018, 09:28

Решение кадровых вопросов, в частности, касательно назначении главы Национального банка, в Верховной Раде могут отложить.

Как сообщают источники "Украинской правды", кадровые вопросы сняли из-за споров вокруг кандидатур Валерия Пацкана и Людмилы Денисовой.

Впрочем, парламентарии еще пытаются договориться.

"Кадровые вопросы в Раде – Нацбанк, Счетная палата и омбудсмен – провалились на последовательности голосования. Д – Доверие К – "Коалиция", – написал депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина") в Twitter.

15 марта, как ожидалось, парламент должен принять решение на счет трех должностей – главы НБУ, главы Счетной палаты и уполномоченного Верховной Рады по правам человека

Накануне обсуждался такой порядок голосования: глава Счетной палаты – Валерий Пацкан (БПП, группа УДАР), глава Нацбанка – Яков Смолий (и.о. главы НБУ), уполномоченная по правам человека – Людмила Денисова ("Народный фронт").

Одна из проблем заключается в том, что между политическими силами нет доверия, что их кандидатуру поддержат в случае голосования за другие должности, поэтому стараются определить компромиссный порядок голосования.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадакадрыНБУ
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