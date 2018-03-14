У Раді домовляються, як голосувати за голову Нацбанку й інші кадри

У Верховній Раді домовляються про порядок голосування за претендентів на голову Національного банку, омбудсмена та голову Рахункової палати.



Про це повідомив депутат фракції БПП Мустафа Найєм у Facebook 14 березня.



"Завтра парламент має ухвалити рішення щодо трьох посад – голови НБУ, голови Рахункової палати і уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Прізвища претендентів ніби вже узгоджено, зараз вирішується, в якому порядку йтимуть голосування", – написав він.

"Оскільки, в силу очевидної несумісності посад, ставити всі три призначення одним пакетом – це легкий перебір, що межує з абсурдом, зараз ідуть переговори про порядок голосування", – додав депутат.



За даними Найєма, на даний момент порядок такий:



- голова Рахункової палати – Валерій Пацкан (БПП, група УДАР);



- глава Нацбанку – Яків Смолій (в.о. голови НБУ),



- омбудсмен – Людмила Денисова ("Народний фронт").



"Очевидно, вся ця метушня через голову НБУ, якого в країни немає вже понад рік. Портфелі омбудсмена й голови Рахункової палати – це вже торги, від яких людям складно відмовитися", – зазначив Найєм.



"Призначення омбудсмена – це взагалі окрема тема. Під час ухвалення нової редакції закону "Про Конституційний суд України" парламент вніс зміни до регламенту роботи Ради, якими дозволив призначати і звільняти омбудсмена відкритим голосуванням. Водночас, профільний закон про уповноваженого мовить, що кандидати на цю посаду призначаються лише закритим голосуванням", – додав він.



На думку Найєма, "правова колізія може завадити ухваленню рішення".





"Втім, все це ще неточно – кожна сторона впевнена, що ні з чим залишать саме їх. Очевидно, що всі ці три посади, м'яко кажучи, про різне, – і все це голосування ще раз винесе внутрішні торги в залу й на трибуну", – вважає він.



1 березня повідомлялося, що призначення Якова Смолія на посаду голови Нацбанку перенесли через недовіру щодо голосування за омбудсмена.

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду голови Нацбанку Якова Смолія.

Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку, але її прохання не задовольнили – і вона пішла у тривалу відпустку, яку потім продовжила за свій рахунок аж до затвердження її відставки.

Рахункову палату зараз очолює Роман Магута.

Уповноваженою з прав людини є Валерія Лутковська.