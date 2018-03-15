Луценко спрогнозував, коли почнеться суд щодо розстрілів на Майдані

Судові процеси щодо ініціаторів розстрілів учасників Революції Гідності в лютому 2014 року розпочнуться одразу ж після вироку у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи з трибуни Верховної Ради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".



"Щойно завершиться процес щодо державної зради Януковича – а нещодавно суддя визначив середину квітня як день дебатів, а це значить, що до кінця квітня суддя планує завершити процес – одразу розпочнеться процес щодо тих, хто віддав злочинний наказ стріляти в мирних людей на Майдані", – сказав він.



"Янукович (екс-президент України), Захарченко (екс-глава МВС), Якименко (екс-глава СБУ) та інші люди, які обслуговували Партію регіонів", - додав Луценко.