Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко спрогнозував, коли почнеться суд щодо розстрілів на Майдані

Четвер, 15 березня 2018, 12:13

Судові процеси щодо ініціаторів розстрілів учасників Революції Гідності в лютому 2014 року розпочнуться одразу ж після вироку у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи з трибуни Верховної Ради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щойно завершиться процес щодо державної зради Януковича – а нещодавно суддя визначив середину квітня як день дебатів, а це значить, що до кінця квітня суддя планує завершити процес – одразу розпочнеться процес щодо тих, хто віддав злочинний наказ стріляти в мирних людей на Майдані", – сказав він.

"Янукович (екс-президент України), Захарченко (екс-глава МВС), Якименко (екс-глава СБУ) та інші люди, які обслуговували Партію регіонів", - додав Луценко.

Теми: ЄвромайданГенпрокуратурасудЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбой, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
Усі новини...
Реклама: