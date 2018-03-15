Луценко спрогнозировал, когда начнется суд по расстрелам на Майдане

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Четверг, 15 марта 2018, 13:13

Судебные процессы по инициаторам расстрелов участников Революции Достоинства в феврале 2014 года начнутся сразу же после приговора по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Только завершится процесс о государственной измене Януковича – а недавно судья определил середину апреля как день дебатов, а это значит, что до конца апреля судья планирует завершиться процесс – сразу начнется процесс в отношении тех, кто отдал преступный приказ стрелять в мирных людей на Майдане", – сказал он.

"Янукович (экс-президент Украины), Захарченко (экс-глава МВД), Якименко (экс-глава СБУ) и другие люди, которые обслуживали Партию регионов", – добавил Луценко.

Темы: Евромайдан Генпрокуратура суд Янукович
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