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Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня

Середа, 14 березня 2018, 13:31

Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

За словами головуючого судді Владислава Дев'ятка, на ці дати заплановані судові дебати.

Як відомо, саме після дебатів закінчується розгляд справи. Після цього суддя йде в нарадчу кімнату і пише вирок. Термін написання вироку не обмежений.

"Організовуємо свою роботу так: наступне засідання 21 березня, подальшому засідання 27, 28 та 29 березня, далі 4-5, 11-12 та 18-19 квітня", - сказав Дев'ятко.   

Він також визначив 8 дат для допиту свідків захисту: 21, 28- 29 березня, 4-5 та 11-12 квітня.

"На ці 8 судових засідань прошу забезпечити прибуття та допити свідків, щоб за ці 8 засідань усіх свідків допитати, яких, нагадаю, залишилося 13. Прошу сторону захисту і обвинувачення на 18-19 квітня підготуватися до стадії судових дебатів.", - сказав суддя.

Дев'ятко також заявив, що готовий надати можливість Януковичу свідчити у цій справі у режимі відеоконференції.

"Суд готовий забезпечити та надати можливість обвинуваченому Януковичу дати показання про цій справі. Допит шляхом відеоконференції визнала сторона обвинувачення сьогодні, вона не заперечувала проти цього і в попередніх судових засіданнях", - сказав Дев'ятко.

Розгляд справи він переніс на 10 ранку 21 березня, оскільки захист просив дослідити прес-конференцію Януковича, але додав, що буде готовий досліджувати цей доказ після допиту свідків з Криму.

Як відомо, захист Януковича хоче телеміст з Кримом для допиту свідків 21 березня.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадуЯнуковичсуд
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