Рада звільнила Гонтареву

Верховна Рада підтримала звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.

За відповідний проект постанови №7500 у четвер проголосували 342 народних депутата.

Гонтарева радісно сприйняла свою відставку. Про це свідчить відео, викладене у Facebook.

Перед голосуванням чиновниця, яка ще з травня 2017 року не виконує функції керівника НБУ, відзвітувала у Раді про результати своєї роботи.

"Усі реформи, які негайно потребували українська економіка та банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і подала президентові офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - заявила вона.

Серед своїх головних здобутків Гонтарева назвала забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс та започаткування нової монетарної політики інфляційного таргетування.

"Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє", - додала вона.

"Ми здійснили повну трансформацію Національного банку: перебудували всі процеси і перетворили його у потужну модерну європейську інституцію", - заявила Гонтарева.

Євген Кізілов, УП