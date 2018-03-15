Рада звільнила Гонтареву

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Четвер, 15 березня 2018, 13:44

Верховна Рада підтримала звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.

За відповідний проект постанови №7500 у четвер проголосували 342 народних депутата.

Перед голосуванням чиновниця, яка ще з травня 2017 року не виконує функції керівника НБУ, відзвітувала у Раді про результати своєї роботи.

"Усі реформи, які негайно потребували українська економіка та банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і подала президентові офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - заявила вона.

Серед своїх головних здобутків Гонтарева назвала забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс та започаткування нової монетарної політики інфляційного таргетування.

"Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє", - додала вона.

"Ми здійснили повну трансформацію Національного банку: перебудували всі процеси і перетворили його у потужну модерну європейську інституцію", - заявила Гонтарева.

 
Валерія Гонтарева звітує в парламенті

Євген Кізілов, УП

Теми: Гонтарева звільнення НБУ Верховна Рада
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