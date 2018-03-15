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Рада уволила Гонтареву

Четверг, 15 марта 2018, 12:44
Валерия Гонтарева отчитывается в парламенте

Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

За соответствующий проект постановления №7500 в четверг проголосовали 342 народных депутата.

Гонтарева радостно восприняла свою отставку. Об этом свидетельствует видео, выложенное в Facebook.

Перед голосованием чиновница, которая еще с мая 2017 года не выполняет функции руководителя НБУ, отчиталась в Раде о результатах своей работы.

"Все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию ", - заявила экс-глава НБУ.

Среди свои главных достижений Гонтарева назвала обеспечение макрофинансовой стабильности, переход на гибкий валютный курс и начала новой монетарной политике инфляционного таргетирования.

"Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее", - добавила она.

"Мы провели полную трансформацию Национального банка: перестроили все процессы и превратили его в мощное современное европейское учреждение", - заявила Гонтарева.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваувольнениеНБУВерховная Рада
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