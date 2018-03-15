Бойовики зірвали перемир'я, зафіксовано 2 обстріли

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Четвер, 15 березня 2018, 19:15

Від початку доби зафіксовано два обстріли позицій сил АТО, ніхто із українських військових не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики застосували 82 мм міномети по опорних пунктах українських військових поблизу Водяного.

Українська правда
Теми: АТО Донбас війна ОРДЛО
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