Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела

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Четверг, 15 марта 2018, 19:15

С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО, никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 марта 2018 года.

"На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики применили 82 мм минометы по опорным пунктам украинских военных вблизи Водяного.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО
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