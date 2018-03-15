Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела
Четверг, 15 марта 2018, 18:15
С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО, никто из украинских военных не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 марта 2018 года.
"На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении боевики применили 82 мм минометы по опорным пунктам украинских военных вблизи Водяного.
Украинская правда