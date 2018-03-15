Журналісти "Громадського" розповіли, що знайшли нові факти існування "таємних тюрем СБУ".

Про це йдеться у розслідуванні "Громадського".

Журналісти розповіли, що поговорили із п’ятьма особами. Ці люди стверджують, що більше року утримувалися в ізоляторі Харківського управління СБУ без суду та слідства. Серед них - Микола Вакарук, Костянтин Безкоровайний, Віктор Ашихмін, Юрій Ілюхін та Юрій Тищенко.

У 2014 році вони допомагали сепаратистам на Донбасі - організовували псевдореферендум, вішали прапор так званої "ДНР". Однак жодних звинувачень проти них не висунули.

За твердженнями видання, чоловіки розказали про деталі тюремного побуту, які неможливо було дізнатися із відкритих джерел.

"Наприклад, дірка в полікарбонаті на вікні 1-ї і 3-ї камер, яку, як вони стверджують, самі продерли, щоб дивитися, що відбувається у дворику СБУ. Або вмикачі/вимикачі витяжки в кінці коридору ізолятора, які з’єднані з кнопками виклику охорони", - зазначає видання.

Журналісти побували в ізоляторі та перевірили свідчення чоловіків. Крім того, вони були у харківській лікарні, в яку, за твердженням Миколи Вакарука, його вивозили з ізолятора на операцію - під вигаданим ім’ям, у супроводі СБУ.

Зазначається, що чоловіка впізнав персонал лікарні та назвали ім’я, під яким його лікували.

Водночас у СБУ продовжують заперечувати факт існування таємних місць утримання.

"А наявність душових кабін і ремонту в ізоляторі, який офіційно не функціонує з радянських часів, пояснюють тим, що ізолятор готували до ЄВРО-2012", - пише видання.

Там повинні були утримувати тих іноземних вболівальників, які порушували громадський порядок. Однак, за словами СБУ, під час ЄВРО-2012 не було не таких порушників.

"Громадське" зазначило, що надіслало запит до СБУ. У ньому вони поцікавилися, коли робили ремонт до ЄВРО-2012, хто був підрядником та скільки грошей витратили.

"Нам відповіли, що через три роки всі документи про це знищено відповідно до закону про порядок зберігання господарських документів. Ми також розпитали в управліннях СБУ в Донецькій та Львівській областях, де також проходили матчі ЄВРО-2012, чи вони облаштовували непрацюючі ізолятори до чемпіонату. Нам відповіли, що ні", - повідомляє видання.

Крім того, за інформацією видання, була закрита єдина справа за фактом незаконного утримування людей, яку порушила військова прокуратура на прохання міжнародних правозахисних організацій.

Тоді потерпілим визнали Костянтина Безкоровайного. Однак його справу закрили 10 березня 2017 року. Причиною, за твердженнями військової прокуратури, стала відсутність складу злочину.

Як відомо, у травні 2016 року делегація підкомітету ООН з попередження катувань призупинила свій візит до України через те, що її не допустили у місця, де, за її підозрою, працівники СБУ можуть незаконно утримувати людей.

29 серпня правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch у доповіді повідомили про звільнення 13 осіб з "таємної в'язниці" СБУ в Харкові.

Того ж дня керівник апарату глави СБУ Сергій Ткачук назвав цю інформацію неправдивою, але пообіцяв її перевірку.

10 вересня повідомлялося, що делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням отримала доступ до усіх приміщень СБУ у різних регіонах країн і документів утримуваних осіб.

У свою чергу, СБУ заявила, що бойовики на Донбасі облаштували 8 катівень.