Журналисты "Громадського" рассказали, что нашли новые факты, свидетельствующие о фунционування изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

Об этом говорится в расследовании "Громадського".

Журналисты рассказали, что поговорили с пятью людьми. Эти люди утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия. Среди них - Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко.

В 2014 году они помогали сепаратистам на Донбассе - организовывали псевдореферендум, вешали флаг так называемой "ДНР". Однако никаких обвинений против них не выдвинули.

Отмечается, что официально изолятор Харьковского управления СБУ не работает еще с советских времен. По утверждениям СБУ в нем сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012.

Там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по словам СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей и пока его не используют.

В то же время мужчины в расследовании "Громадського" утверждают обратное. В качестве доказательств, они рассказали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

"Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами сделали, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", - отмечает издание.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин. Кроме того, они были в харьковской больнице, в которую, по утверждению Николая Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию - под вымышленным именем, в сопровождении СБУ.

Отмечается, что мужчину узнал персонал больницы и назвал имя, под которым его лечили.

"Громадське" отметило, что направило запрос в СБУ. В нем они поинтересовались, когда делали ремонт к Евро-2012, кто был подрядчиком и сколько денег потратили.

"Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожены в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также расспросили в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи Евро-2012, или они обустраивали неработающие изоляторы к чемпионату. нам ответили, что нет", - сообщает издание.

Кроме того, по информации издания, было закрыто единственное дело по факту незаконного содержания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций.

Тогда пострадавшим признали Константина Безкоровайного. Однако его дело закрыли 10 марта 2017 года. Причиной, по утверждениям военной прокуратуры, стало отсутствие состава преступления.

Как известно, в мае 2016 года делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток приостановила свой визит в Украину из-за того, что ее не допустили в места, где, по ее подозрениям, работники СБУ могут незаконно удерживать людей.

29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, в своем докладе сообщили об освобождении 13 человек из "тайной тюрьмы" СБУ в Харькове.

В тот же день руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук назвал эту информацию неправдивой, но пообещал ее проверку.

10 сентября сообщалось, что делегация подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток получила доступ ко всем помещениям СБУ в разных регионах страны и документам удерживаемых лиц.

В свою очередь, СБУ заявила, что боевики на Донбассе имеют 8 пыточных.