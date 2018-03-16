Мюллер попросив пов'язані з РФ документи у Trump Organization

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у вибори в США, підписав спеціальну повістку з вимогою до компанії Trump Organization передати документи, що стосуються Росії.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє The New York Times.

Мюллер направив судову повістку в Trump Organization з вимогою надати документи, в тому числі ті, що стосуються РФ. Відзначається, що, це перший відомий випадок, коли спецпрокурор запитує документи, безпосередньо пов'язані з бізнесом Дональда Трампа.

Ця повістка означає, що Мюллер вивчає роль у передвиборній кампанії Трампа, яку могли зіграти іноземні гроші. В останні тижні слідчі ФБР опитували свідків, в тому числі радника з Об'єднаних Арабських Еміратів, про потік грошей з цієї країни до Сполучених Штатів.

Trump Organization раніше виконувала прохання слідчих конгресу про надання документів за їх запитами, і немає ніяких вказівок на те, що компанія планує чинити опір повістці.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією "не було ніякої змови".

Водночас, чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує ймовірну змову, висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

У документі вказано, що обвинувачені росіяни та співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті щодо суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентки від демократів Гілларі Клінтон.