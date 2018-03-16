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Мюллер попросил связанные с РФ документы у Trump Organization

Пятница, 16 марта 2018, 02:14

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, подписал специальную повестку с требованием к компании Trump Organization передать документы, касающиеся России.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The New York Times

Мюллер направил судебную повестку в Trump Organization с требованием предоставить документы, в том числе, касающиеся РФ. Отмечается, что, это первый известный случай, когда спецпрокурор запрашивает документы, напрямую связанные с бизнесом Дональда Трампа.

Эта повестка означает, что Мюллер изучает роль в предвыборной кампании Троампа, которую могли сыграть иностранные деньги. В последние недели следователи ФБР опрашивали свидетелей, в том числе советника по Объединенным Арабским Эмиратам, о потоке денег из этой страны в Соединенные Штаты.

Trump Organization ранее выполняла просьбы следователей конгресса о предоставлении документов по их запросам, и нет никаких указаний на то, что компания планирует сопротивляться повестке.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора".

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор, выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

В документе указано, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

Темы: ТрампСШАРосcия
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