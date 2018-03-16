Доба в АТО: Бойовики 4 рази порушили тишу

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П'ятниця, 16 березня 2018, 07:40

Минулої доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська порушили умови повного припинення вогню здійснивши чотири обстріли позицій ЗСУ. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по укріпленнях ЗСУ неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська. 

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного і Лебединського. 

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як повідомлялось, попередньої доби, 14 березня в зоні проведення АТО не було зафіксовано жодного обстрілу.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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