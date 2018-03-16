Доба в АТО: Бойовики 4 рази порушили тишу

Минулої доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська порушили умови повного припинення вогню здійснивши чотири обстріли позицій ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по укріпленнях ЗСУ неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного і Лебединського.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як повідомлялось, попередньої доби, 14 березня в зоні проведення АТО не було зафіксовано жодного обстрілу.