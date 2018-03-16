Сутки в АТО Боевики 4 раза нарушили тишину
Пятница, 16 марта 2018, 06:40
За прошедшие сутки, 15 марта, российско-оккупационные войска нарушили условия полного прекращения огня осуществив четыре обстрела позиций ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как сообщалось, за предідущие сутки, 14 марта в зоне проведения АТО не было зафиксировано ни одного обстрела.