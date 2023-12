Клімкін: РФ проводить дезінформаційну кампанію у зв’язку з отруєнням Скрипаля

Росія проводить масовану дезінформаційну кампанію у зв’язку зі спробою вбивства колишнього шпигуна Скрипаля та його доньки.

Про це йдеться у заяві глави МЗС України Павла Клімкіна, поширеній прес-службою МЗС.

Його заява стала реакцією на зростаючу хвилю російських заперечень та зустрічних звинувачень щодо замаху на вбивство Сергія Скрипаля

"Тепер повністю зрозуміло, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію, подібну до тієї, яку вона проводила після збиття MH17, й засновану на своїй відомій стратегії 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування)", - заявив міністр.

It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.