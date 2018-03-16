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Клімкін: РФ проводить дезінформаційну кампанію у зв’язку з отруєнням Скрипаля

П'ятниця, 16 березня 2018, 07:25

Росія проводить масовану дезінформаційну кампанію у зв’язку зі спробою вбивства колишнього шпигуна Скрипаля та його доньки.

Про це йдеться у заяві глави МЗС України Павла Клімкіна, поширеній прес-службою МЗС.

Його заява стала реакцією на зростаючу хвилю російських заперечень та зустрічних звинувачень щодо замаху на вбивство Сергія Скрипаля

"Тепер повністю зрозуміло, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію, подібну до тієї, яку вона проводила після збиття MH17, й засновану на своїй відомій стратегії 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування)", - заявив міністр.

За його словами, Росія бреше в "промислових масштабах".

"Тому єдиний спосіб протистояти цьому – це демонструвати таке ж презирство, яким вони спочатку відповіли прем'єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей, коли вона сказала, що провина, схоже, лежить на Росії" - вважає Клімкін.

"Ми не повинні дозволити брехні, виробництво якої Кремль поставив на індустріальний потік, відвернути увагу світу від правди" - додав він.

Читайте також: "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

"Європейська правда"

Теми: РосіяКлімкінМЗС
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