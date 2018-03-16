Клімкін: РФ проводить дезінформаційну кампанію у зв’язку з отруєнням Скрипаля
Росія проводить масовану дезінформаційну кампанію у зв’язку зі спробою вбивства колишнього шпигуна Скрипаля та його доньки.
Про це йдеться у заяві глави МЗС України Павла Клімкіна, поширеній прес-службою МЗС.
Його заява стала реакцією на зростаючу хвилю російських заперечень та зустрічних звинувачень щодо замаху на вбивство Сергія Скрипаля
"Тепер повністю зрозуміло, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію, подібну до тієї, яку вона проводила після збиття MH17, й засновану на своїй відомій стратегії 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування)", - заявив міністр.
It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 15, 2018
За його словами, Росія бреше в "промислових масштабах".
"Тому єдиний спосіб протистояти цьому – це демонструвати таке ж презирство, яким вони спочатку відповіли прем'єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей, коли вона сказала, що провина, схоже, лежить на Росії" - вважає Клімкін.
"Ми не повинні дозволити брехні, виробництво якої Кремль поставив на індустріальний потік, відвернути увагу світу від правди" - додав він.
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