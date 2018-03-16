Климкин: РФ проводит дезинформационную кампанию в связи с отравлением Скрипаля
Россия проводит массированную дезинформационную кампанию в связи с попыткой убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.
Его заявление стало реакцией на растущую волну российских возражений и встречных обвинений по покушению на убийство Сергея Скрипаля.
"Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)", - заявил министр.
It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 15, 2018
По его словам, Россия врет в "промышленных масштабах".
"Поэтому единственный способ противостоять этому – это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - считает Климкин.
"Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды", - добавил он.
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