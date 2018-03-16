Климкин: РФ проводит дезинформационную кампанию в связи с отравлением Скрипаля

Россия проводит массированную дезинформационную кампанию в связи с попыткой убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.

Его заявление стало реакцией на растущую волну российских возражений и встречных обвинений по покушению на убийство Сергея Скрипаля.

"Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)", - заявил министр.

It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 15, 2018

По его словам, Россия врет в "промышленных масштабах".

"Поэтому единственный способ противостоять этому – это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - считает Климкин.

"Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды", - добавил он.

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"Европейская правда"