Клімкін: Угорщина впритул наблизилася до червоної лінії

Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Угорщина своїми останніми заявами, зокрема щодо місії ОБСЄ в Закарпатті, впритул наблизилася до червоної лінії.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою та атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до червоної лінії. Оскільки так з партнерами в принципі не розмовляють", - заявив Клімкін.

Глава МЗС вважає такі дії Угорщини свідомою політичною маніпуляцією та відвертим перекручуванням реальності.

"Ну яка місія ОБСЄ в Закарпатті? Там що, небезпечно? Смішно, коли угорське консульство каже, що небезпечно їхати в Закарпаття.

Другий напад на приміщення угорської спільноти організувала ФСБ. Організатор цієї групи прийшов з Придністров'я і пішов в Придністров'я. І я не виключаю, що Росія спробує ще щось зробити. То яка місія нам потрібна? Місія боротьби з ФСБ? І до чого тут ОБСЄ?" - заявив Клімкін.

Як відомо, тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область раніше неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

7 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що у Будапешті вітають такий крок.

10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

У свою чергу МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Згодом в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого у автономії для закарпатських угорців, однак з огляду на війну на Сході України мова про це зараз не йде.

Європейська правда