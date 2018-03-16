Климкин: Венгрия вплотную подошла к красной линии

Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ в Закарпатье, вплотную приблизилась к красной линии.

Об этом глава МИД заявил в интервью BBC News Украина.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", - заявил Климкин.

Глава МИД считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.

"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье.

Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?" - заявил Климкин.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Тему ввода постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявив о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявив, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Впоследствии в ОБСЕ заявляли, что организация проводит мониторинг ситуации на Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Напомним, ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров, однако учитывая войну на Востоке Украины речь об этом сейчас не идет.

Европейская правда